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Kylian Mbappé n'a jamais revu la finale du Mondial 2022

UL
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Kylian Mbappé n'a jamais revu la finale du Mondial 2022

Comme dit (ou pas) le proverbe : les paroles sont rares, mais les interviews en survêt restent. La France démarre son Mondial le mardi 16 juin prochain face au Sénégal (21 heures). Avant, Kylian Mbappé s’est confié sur un gros fauteuil en cuir, sur la chaîne Youtube du jeu de fantasy football Sorare. L’occasion de faire une belle promo sur ses meilleurs moments (son but à Lyon en coupe de France en 2020, ou son match 100/100 contre Manchester City), son rappeur préféré (Ninho) et sur le fait que « l’anonymat » et « la vie de famille » de Monaco lui manquaient.

Le match préféré de Kylian Mbappé au Mondial 2018 ? Ce n’est pas celui du 4-3 contre l’Argentine mais la demi-finale contre la Belgique. Mbappé est formel : « Je peux sortir avec trois ou quatre passes décisives. » Lors de cet entretien, réalisé début avril, le Kyk’s a également mis au placard un vieux dilemme du foot : le débat Ronaldo = travail contre Messi = talent. Pour lui, décrire ainsi le Portugais et l’Argentin, « c’est un truc de mec qui ne joue pas au foot. » Pour le capitaine des Bleus, affirmer que Cristiano Ronaldo a effectué sa carrière sans talent et Lionel Messi sans travail est un non sens.

Mbappé ? « Il est beaucoup plus vieux »

Plus largement, l’attaquant de 27 ans, qui s’apprête à disputer son troisième Mondial, l’a joué philosophe : « Il y a des choses que tu gagnes, des choses que tu perds avec le temps. L’insouciance, ça vient avec la jeunesse », a posé le Kyk’s, qui a bien changé. « Il est beaucoup plus vieux, s’est-il présenté à la troisième personne. Il a beaucoup plus d’expérience, que ce soit dans le foot ou dans la vie. Il a vécu beaucoup plus de choses. »

« J’ai appris, entre guillemets, le savoir du footballeur, » a-t-il poursuivi, en utilisant cette fois la première personne. Il s’est ensuite comparé à une automobile disant qu’il a pris de l’âge « comme dans les voitures, il y a du kilométrage. » Et oui. Pour l’ancien du PSG, il n’y a « pas eu mieux » que la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. Pour autant, le joueur formé à Monaco a affirmé n’avoir jamais revu cette finale maudite.

Il vaut mieux.

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UL

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