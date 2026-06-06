La FFF adopte un budget record

Les filets sont garnis ! 348 millions d’euros. C’est le budget prévisionnel qu’a adopté la FFF, ce samedi, pour la saison 2026-2027. C’est tout simplement un record. L’assemblée fédérale de la FFF, présidée par Philippe Diallo, a validé très largement ce montant, lors d’une réunion à Ajaccio.

Concrètement, ces 348 millions de patates seront séparées comme ceci : 140 millions d’euros sont alloués au financement du foot amateur, du foot féminin et de la future Ligue 3 ; 55 millions sont dirigés vers les frais de personnels, qui comprennent le salaire du futur sélectionneur des Bleus et son staff ; 12 sont fléchés vers l’organisation de la Coupe de France, 88 vers le football masculin et 25 millions sont enfin consacrés à l’Euro Espoirs et au Mondial 2026, comme le dénombre la 3F dans un communiqué. Le budget de l’instance atteignait déjà 287 millions d’euros lors de cette saison 2025-2026.

« Budgétairement, un objectif de quarts de finale »

Philippe Diallo a également abordé les objectifs des Bleus pour ce Mondial américain : « Budgétairement un objectif de quart de finale, sportivement un objectif de demi-finale, et dans nos têtes, un objectif d’étoile. »

348 millions, c’est juste la valeur marchande de Lamine Yamal, selon le CIES.

Kylian Mbappé n’a jamais revu la finale du Mondial 2022