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Le conseil de Didier Deschamps à ses joueurs

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Le conseil de Didier Deschamps à ses joueurs

Un homme averti en vaut deux. Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, Didier Deschamps a mis en garde ses joueurs concernés par le mercato estival alors que l’équipe de France débute son Mondial le 16 juin prochain face au Sénégal.

Un avenir qui doit s’éclaircir le plus rapidement possible

Ils sont plusieurs chez les Bleus à être fortement convoité durant cet intersaison, que ce soit Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix ou encore Adrien Rabiot. Interrogé sur le cas du milieu de terrain de l’AC Milan, DD ne compte lui imposer quoique ce soit. En revanche il a été plutôt clair sur son état d’esprit par rapport aux joueurs sollicités durant ce mercato : « Il va de soi que plus tôt on clarifie la situation, mieux c’est : mais cela vaut pour tout le monde. Même pour ceux qui ne sont peut-être pas sur le marché pour l’instant, mais qui le seront plus tard. Je dis toutefois à tout le monde qu’une fois la Coupe du monde commencée, on ne pense plus à rien d’autre. »

Mondial, football, mercato in that order.

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LB

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