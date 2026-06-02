Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir

Le Real Madrid continue sa spécialisation avec les joueurs libres. Ibrahima Konaté a tout juste annoncé son départ de Liverpool qu’il sait connaît déjà la couleur du maillot qu’il portera l’année prochaine. Selon AS, le défenseur français devrait s’engager avec le club merengue pour quatre années et une en option. Le club de la capitale espagnole a trouvé un accord de principe avec le désormais ex-joueur des Reds.

🌟 Florentino, a punto de cerrarlo (4 temporadas + 1) 💸 Llegaría libre ✅ Mourinho lo ve con buenos ojos pic.twitter.com/NcgJTjiDJP — Diario AS (@diarioas) June 2, 2026

En attente des élections au Real

À l’instar de José Mourinho, l’arrivée de Konaté au Real Madrid n’est pas encore complètement actée. Le deal devrait s’officialiser une fois que Florentino Pérez parviendra à être réélu à la tête de la Maison Blanche dimanche, dans un duel qui l’oppose à Enrique Riquelme. En cas d’arrivée de l’international français, le Real Madrid continuerait ses recrutements sans dépenser un seul kopeck, après Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, David Alaba ou encore Trent Alexander-Arnold.

Enfin un défenseur qui joue la Coupe du monde au Real.

Aurélien Tchouaméni dément toute bagarre