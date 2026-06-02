S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir

OC
20 Réactions
Ibrahima Konaté sera bientôt fixé sur son avenir

Le Real Madrid continue sa spécialisation avec les joueurs libres. Ibrahima Konaté a tout juste annoncé son départ de Liverpool qu’il sait connaît déjà la couleur du maillot qu’il portera l’année prochaine. Selon AS, le défenseur français devrait s’engager avec le club merengue pour quatre années et une en option. Le club de la capitale espagnole a trouvé un accord de principe avec le désormais ex-joueur des Reds.

En attente des élections au Real

À l’instar de José Mourinho, l’arrivée de Konaté au Real Madrid n’est pas encore complètement actée. Le deal devrait s’officialiser une fois que Florentino Pérez parviendra à être réélu à la tête de la Maison Blanche dimanche, dans un duel qui l’oppose à Enrique Riquelme. En cas d’arrivée de l’international français, le Real Madrid continuerait ses recrutements sans dépenser un seul kopeck, après Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, David Alaba ou encore Trent Alexander-Arnold.

Enfin un défenseur qui joue la Coupe du monde au Real.

Aurélien Tchouaméni dément toute bagarre

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.