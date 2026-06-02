Noël Le Graët en a finalement à secouer de Zinédine Zidane

Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis. Et cette fois-ci, contrairement à ses précédentes déclarations hors sol, l’ancien président de la FFF a gardé ses clashs, états d’âme et humeurs pour lui.

Dans un long entretien accordé à Ouest-France ce mardi, le Breton de 84 ans a été interrogé sur Zizou, fortement pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde. « Si c’est lui (Zidane, NDLR), ce ne sera une surprise pour personne. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu’il a signé. Je n’en sais rien. Ce qui est certain, c’est qu’un nom comme Zidane est impossible à cacher très longtemps », a-t-il partagé.

« Il a le profil pour diriger l’équipe de France »

L’ancien boss du foot français avait été véhément au sujet de Zidane en janvier 2023 au moment de la rumeur envoyant Zizou au Brésil, au point de lâcher qu’il n’en avait « rien à secouer ». Une sortie qui lui avait valu une vague d’indignation et un recadrage de Kylian Mbappé (au point de lui coûter son poste ?), l’ancien boss de l’EA Guingamp a été beaucoup plus soft dans ses propos concernant ZZ : « Qui peut sérieusement remettre en cause ses compétences ? Il a gagné trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid. Ce n’est pas un hasard. Il connaît parfaitement le football, il comprend les grands joueurs et les grands rendez-vous. »

Le natif de Bourbriac a ensuite indiqué que s’il était encore président de la FFF, Zidane se serait « forcément » imposé comme un choix naturel. « Quand un entraîneur français a eu ces résultats et qu’il bénéficie d’une telle aura dans le football mondial, son nom s’impose naturellement dans la réflexion. […] Personne ne peut nier qu’il a le profil pour diriger l’équipe de France », a-t-il reconnu.

Le tweet de Mbappé l’a visiblement marqué.

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