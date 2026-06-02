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Les Bleus et le Sénégal obligent à la reprogrammation d’une finale

EM
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Les Bleus et le Sénégal obligent à la reprogrammation d’une finale

On ne verra pas les poteaux le 16 juin, mais on espère surtout ne pas les taper. TF1 a annoncé la date de la diffusion de la finale de Koh-Lanta. Ce sera le mardi 23 juin à 21h10, ce qui veut dire que vous ne verrez pas Denis Brogniart (ni de notes) pendant deux semaines, car l’épisode de l’orientation ne sera pas diffusée le 16 juin à cause d’un événement de haute importance.

Double peine pour TF1

Déjà privé de Mondial, TF1 a décidé de décaler l’épilogue de son émission phare mythique car l’équipe de France jouera son premier match du groupe I face au Sénégal au même moment. La rencontre sera diffusée par M6. Une très probable importante perte d’audience est à prévoir pour ce match des vice-champions du monde face aux Lions de la Teranga, ce qui a motivé la décision du diffuseur, selon Télé-Loisirs.

Avec le football, la sentence est irrévocable.

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EM

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