La Jordanie dévoile sa liste définitive pour la Coupe du monde 2026, avec un joueur de Ligue 1

Et s’il remportait le trophée du plus beau but du Mondial ? Sans grande surprise, le Rennais Mousa Al-Tamari a été sélectionné par Jamal Sellami pour participer à la Coupe du monde cet été. Chose très rare, ils ne sont que deux joueurs évoluant en Europe avec son compère d’attaque, Ibrahim Sabra, attaquant du Lokomotiva Zagreb.

Un duel face aux champions du monde

Pour leur premier Mondial, les Jordaniens auront droit à un gros coup de projecteur lors de la troisième rencontre de phase de groupes. En effet, ils défieront les champions du monde en titre argentins. Et il y aura un résultat à aller chercher si l’Argentine est déjà qualifiée avant la rencontre dans ce match des coiffeurs et pourquoi pas marquer toute une génération. Ils affronteront également l’Autriche en ouverture ainsi que l’Algérie. Pas le tirage le plus facile pour les néo-mondialistes.

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La liste de la Jordanie pour la Coupe du monde :

Gardiens : Yazeed ABulaila (Al-Hussein), Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Défenseurs : Yazan Al-Arab (Séoul FC), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Husam Abu Dahba (Al-Faisaly), Mohammad Abualnadi (Selangor), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly)

Milieux : Nizar Al-Rahsdan (Qatar SC), Amer Jamous (Al-Zawraa), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Ibrahim Saadeh (Al-Karma),Rajaei Ayed (Al-Hussein), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)

Attaquants : Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Odeh Fakhouri (Pyramids FC), Mousa Al-Tamari (Stade rennais), Shararh (Raja Club Athletic), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)

Embolo et la Suisse démarrent leur prépa par une victoire