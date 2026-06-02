L’entraîneur de Southampton livre ses explications après l’histoire du Spygate

Après le scandale, les explications. Dans une vidéo de huit minutes (oui oui, huit minutes) diffusée sur les réseaux sociaux de Southampton, Tonda Eckert, entraîneur des Saints, est revenu sur la saison de ses joueurs.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Allemand a évoqué la situation du Spygate qui a touché le club du sud de l’Angleterre, l’empêchant de prendre part à la finale des play-offs pour l’accession en Premier League : « Je suis responsable de tout ce qu’il s’est passé », a déclaré l’ancien de Barnsley avant de présenter ses excuses aux fans des Rouge et Blanc.

A personal message from Head Coach, Tonda Eckert. pic.twitter.com/dHlDdF6XFd — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 2, 2026

Pas de départ pour le moment

Si les Saints ont manqué l’occasion de récupérer plusieurs millions d’euros avec le Spygate, le président du club, Dragan Šolak, a tenu à apporter son soutien au coach de 33 ans, indiquant au micro de la BBC qu’il faisait confiance à son coach quant à sa méconnaissance du règlement. « Mon opinion personnelle et l’opinion du conseil d’administration est qu’il est un entraîneur qui mérite d’être soutenu », a poursuivi le Serbe, indiquant « qu’il méritait une seconde chance ».

Presque pire que la tricherie de Teheiura en 2021.

Un « spygate » en Angleterre : tous les espions sont bons pour monter en Premier League