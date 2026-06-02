S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Southampton

L’entraîneur de Southampton livre ses explications après l’histoire du Spygate

TC
3 Réactions
L&rsquo;entraîneur de Southampton livre ses explications après l&rsquo;histoire du Spygate

Après le scandale, les explications. Dans une vidéo de huit minutes (oui oui, huit minutes) diffusée sur les réseaux sociaux de Southampton, Tonda Eckert, entraîneur des Saints, est revenu sur la saison de ses joueurs.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Allemand a évoqué la situation du Spygate qui a touché le club du sud de l’Angleterre, l’empêchant de prendre part à la finale des play-offs pour l’accession en Premier League : « Je suis responsable de tout ce qu’il s’est passé », a déclaré l’ancien de Barnsley avant de présenter ses excuses aux fans des Rouge et Blanc.

Pas de départ pour le moment

Si les Saints ont manqué l’occasion de récupérer plusieurs millions d’euros avec le Spygate, le président du club, Dragan Šolak, a tenu à apporter son soutien au coach de 33 ans, indiquant au micro de la BBC qu’il faisait confiance à son coach quant à sa méconnaissance du règlement. « Mon opinion personnelle et l’opinion du conseil d’administration est qu’il est un entraîneur qui mérite d’être soutenu », a poursuivi le Serbe, indiquant « qu’il méritait une seconde chance ».

Presque pire que la tricherie de Teheiura en 2021.

Un « spygate » en Angleterre : tous les espions sont bons pour monter en Premier League

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.