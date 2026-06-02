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La belle performance d'un ancien d'Arsenal jeune retraité
Ramsey bientôt sur les bancs de touche
Un retraité qui tient la forme, puisqu’il a bouclé les 42 kilomètres en 2 heures, 59 minutes et 20 secondes, soit 4 minutes et 15 secondes au kilomètre. La maison de retraite est encore loin.
🎥🏃♂️ Having recently retired from professional football, 35-year- old Aaron Ramsey completed the Stockholm marathon in 2 hours, 59 minutes. That's 6 minutes and 51 seconds per mile or 4 minutes and 15 seconds per kilometre. Absolutely insane pace to run. pic.twitter.com/ZSihym6UrH— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 1, 2026
Ce marathon ne représente visiblement qu’une parenthèse dans la vie de celui que veut rester proche du football. « Je suis presque sûr qu’un jour vous lui parlerez ici (en tant qu’entraîneur du pays de Galles) », a déclaré l’actuel sélectionneur gallois, Craig Bellamy, en conférence de presse. L’ancien Niçois s’y prépare, puisqu’il passe ses qualifications d’entraîneur auprès de l’UEFA.
TC