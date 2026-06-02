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La belle performance d'un ancien d'Arsenal jeune retraité

TC
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La belle performance d'un ancien d'Arsenal jeune retraité
Y’a pire comme après-carrière. Aaron Ramsey a mis un terme à sa carrière de footballeur le mois dernier, mais il ne semble pas avoir tourné la page de son idylle avec le sport. Le Gallois s’est distingué ce samedi en prenant part au marathon de Stockholm.

Ramsey bientôt sur les bancs de touche

Un retraité qui tient la forme, puisqu’il a bouclé les 42 kilomètres en 2 heures, 59 minutes et 20 secondes, soit 4 minutes et 15 secondes au kilomètre. La maison de retraite est encore loin.

Ce marathon ne représente visiblement qu’une parenthèse dans la vie de celui que veut rester proche du football. « Je suis presque sûr qu’un jour vous lui parlerez ici (en tant qu’entraîneur du pays de Galles) », a déclaré l’actuel sélectionneur gallois, Craig Bellamy, en conférence de presse. L’ancien Niçois s’y prépare, puisqu’il passe ses qualifications d’entraîneur auprès de l’UEFA.

Préparez les cercueils.

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TC

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