La liste du Ghana avec Nuamah, mais sans Djiku ni Ayew

Les Black Stars au pays des stars. Parmi les dernières sélections à ne pas avoir annoncé leur liste pour aller disputer le Mondial en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), le Ghana a enfin levé le doute. Quelques jours après avoir dévoilé une préliste de 28 noms, l’expérimenté sélectionneur portugais Carlos Queiroz (73 ans) a communiqué les 26 joueurs qui prendront définitivement part à la Coupe du monde.

Parmi les Ghanéens convoqués, on retrouve quelques noms connus comme Antoine Semenyo (Manchester City), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester) ou encore Thomas Partey (Villarreal).

Sans Djiku, Salisu, Ayew et Kudus

Plusieurs joueurs de notre bonne vieille Ligue 1 seront présents, parmi lesquels le Rennais Alidu Seidu, les Auxerrois Gideon Mensah, Marvin Senaya et Elisha Owusu, et même le Lyonnais Ernest Nuamah malgré sa saison quasiment blanche (36 maigres minutes disputées) après sa rupture des ligaments subie en avril 2025. Le Stéphanois Augustine Boakye sera aussi de la partie.

🫶🏾 26 Men. One Mission! 🇬🇭🏆 👤 Head Coach Carlos Queiroz has named Ghana’s squad for the 2026 FIFA World Cup in USA, Canada and Mexico. 🌍 🗓️ The campaign begins on 17 June against Panama in Toronto, followed by a clash with England in Boston on 23 June and Croatia in… pic.twitter.com/qLCpZwuGxn — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 1, 2026

À noter l’éviction surprise de l’ancien Strasbourgeois Alexander Djiku, qui rejoint une belle liste d’absents : Salis Abdul Samed (Nice), Mohammed Kudus (Tottenham), André Ayew (NAC Breda) et Mohammed Salisu (Monaco).

Cet été, les Black Stars évolueront dans le groupe L et défieront respectivement le Panama (18 juin à 1 heure du matin), l’Angleterre (23 juin à 22 heures) et la Croatie (27 juin à 23 heures).

Alors, prêts à briller parmi les étoiles hollywoodiennes ?

Avec Ernest Nuamah mais sans Abdul Samed : la préliste du Ghana pour le Mondial