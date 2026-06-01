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La Turquie fait le plein de confiance en étrillant la Macédoine du Nord

TM
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La Turquie fait le plein de confiance en étrillant la Macédoine du Nord

  Turquie 4-0 Macédoine du Nord

Buts : Kokcu (2e), Uzun (16e), Gül (53e) et Yilmaz (70e)

Ça plane pour eux.

La Turquie a pris un grand bol d’air avant de s’envoler pour le Canada pour disputer le Mondial en surclassant la Macédoine du Nord ce lundi (4-0). Dans un match à sens unique, les Turcs ont directement montré leurs intentions en trouvant le poteau dès la 12ᵉ seconde avant qu’Orkun Kökçü n’ouvre le compteur (1-0, 2e). Les hommes  de Vincenzo Montella ont ensuite très vite pris le large avec la première réalisation en sélection de Can Uzun (2-0, 16e).

À sens unique

C’est ce même Can Uzun qui va délivrer un amour de centre pour Deniz Gül, qui met fin aux espoirs des Macédoniens (3-0, 53e). Quelques minutes plus tard, l’entrant Baris Yilmaz participe à la fête en concluant un beau mouvement collectif (4-0, 70e). Avant de débuter leur Coupe du monde face à l’Australie (groupe D) le 14 juin prochain, la Turquie fera un dernier test face au Venezuela dimanche prochain.

Pas sûr que le score soit aussi fleuve.

Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

TM

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