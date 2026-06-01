Mais d'où vient l'expression back-to-back ?

Sur les maillots, sur le car, sur les écharpes et sur toutes les lèvres. Elle était présente partout ce week-end lors des célébrations du PSG. L’expression « back to back », ou « back 2 back » selon les affinités, a accompagné les festivités parisiennes suite à leur deuxième sacre en Ligue des champions.

Après Bordeaux-Bègles en rugby et sa nouvelle campagne européenne victorieuse, c’est désormais le club de la capitale qui s’est approprié le terme et qui l’a estampillé sur tout ce qu’il pouvait.

Une inspiration américaine

Comme souvent, cette expression, que l’on peut traduite par « successivement » ou « à la suite », trouve ses origines du côté des États-Unis et du monde du basket. Si le terme désignait à l’origine le fait de jouer deux rencontres de NBA deux soirs de suite, il est désormais largement utilisé pour exprimer le fait de remporter deux fois un trophée consécutivement.

Une expression rentrée désormais dans le langage courant du monde du sport, et que beaucoup d’équipes utilisent. En cas de nouvel exploit des Parisiens l’an prochain, comment qualifier alors leur performance ? Back to back to back ? Three-peat ?

Sûrement un hommage à Kevin Durant.

Et Kvara Ballon d'or !