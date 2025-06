Une superstar de la NBA devient actionnaire minoritaire du PSG

Qui a dit qu’il n’y avait plus de stars au PSG ?

Kevin Durant est bien plus qu’un joueur de basket, il est également un homme d’affaires. Le double champion NBA de 36 ans vient d’entrer dans le capital du récent champion d’Europe. Le lien entre l’ailier légendaire et le club de la capitale, déjà amorcé via des visites au Parc ou à Poissy, se transforme aujourd’hui en partenariat.

Une collaboration plus que symbolique

Cette fois, Qatar Sports Investments a officialisé ce vendredi « un accord d’investissement et de partenariat stratégique » avec la superstar américaine, confirmant que Durant, via sa holding Boardroom, acquiert une participation minoritaire directe au sein du club. Une collaboration qui ne se limite pas à une signature symbolique, puisqu’elle inclut « une large série d’initiatives commerciales, d’investissement et de production de contenu ».

Dans le viseur : élargir l’aura du PSG au-delà du foot, notamment avec des projets liés au basket-ball. Rien d’illogique à cela : la NBA réfléchit sérieusement à une expansion européenne, et QSI a été sollicité pour envisager une franchise sur le Vieux Continent, d’après les informations du Figaro.

« L’important c’est les 3 points » ne sera bientôt plus un poncif pour le PSG.

