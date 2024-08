Le basketteur Kevin Durant bientôt actionnaire du PSG

Prochaine étape, un « PSG Basketball » ?

Futur hall of famer du basket mondial et pote de Nasser al-Khelaïfi, Kevin Durant va intégrer le capital du Paris Saint-Germain en tant qu’actionnaire minoritaire, selon divers médias. L’arrivée de l’ailier des Phoenix Suns (35 ans) via le fonds d’investissement Arctos Sports Partners fait évidemment partie de la stratégie globale du club parisien, qui est devenu ces dernières années une marque mondiale, dans le sillage de son partenariat avec la marque Jordan et l’acquisition des stars du ballon rond, comme Lionel Messi ou Neymar. Une arrivée qui est également liée au fait que le prochain Mondial se tiendra en grande partie aux Etats-Unis, terre cruciale d’un point de vue marketing.

🏀 Kevin Durant au Campus PSG 🤝 📺 Avant la finale de ce soir, revivez la visite de Kevin Durant, au Campus PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/88VxIRkbfu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2024

Un joueur de basket pour ramener la Ligue des champions à Paris, c’est quoi la prochaine tentative désespérée ?

