Le PSG fonce sur la révélation de la saison en Premier League

La jeune garde. Alors que le double champion d’Europe s’intéresse déjà à Yan Diomandé, le PSG serait aussi tenté par la piste Eli Kroupi Junior selon L’Équipe.

La piste Álvarez se refroidit

Le PSG souhaite se renforcer offensivement. Le club de la capitale aurait des discussions avec Diomandé et Maghnes Akhliouche et souhaiterait donc attirer dans ses filets la révélation de Bournemouth qui a inscrit 13 buts en 33 matchs. Alors que les discussions se sont distendues avec Julian Álvarez selon le quotidien sportif, Eli Kroupi Junior serait donc l’autre plan du board parisien. Seul problème il a été transféré contre 13 millions d’euros la saison précédente aux Cherries et se trouve sous contrat jusqu’en 2030.

Le mercato est lancé.

Thierry Henry impressionné par le PSG