La Tchéquie livre sa liste définitive pour le Mondial

Au départ ils étaient 29, à la fin il n’en reste que 26. Après avoir triomphé du Kosovo en match amical plus tôt ce dimanche après-midi (2-1), le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek a annoncé sa liste définitive.

La liste DEFINITIVE pour la Tchéquie 🇨🇿 : pic.twitter.com/o2NdaZBscB — MPGLaurent (@MPGLaurent) May 31, 2026

Bucha, Ladra et Kabongo grands perdants

Vingt ans après la dernière participation de la Tchéquie à une Coupe du monde, Koubek a annoncé les 26 joueurs qui auront la lourde tâche de faire mieux que leurs prédécesseurs. Si Patrik Schick sera le fer de lance de l’attaque tchèque, le Lyonnais Pavel Šulc sera là, tout comme Tomáš Souček, rélégué en Championship avec West Ham. Pavel Bucha, Tomáš Ladra buteur face au Kosovo et Christophe Kabongo sont donc les trois joueurs écartés par le sélectionneur.

Que la fête commence.

La Tchéquie s’offre le Kosovo