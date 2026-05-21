Coupe du monde 2026 : une première liste de 29 joueurs pour la Tchéquie

Šulc, le soleil. Oui, la révélation lyonnaise cette saison, Pavel Šulc, est bien présente dans la première liste dévoilée par la Tchéquie pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Miroslav Koubek a convoqué 29 joueurs, avant de donner les 26 noms définitifs pour la compétition dans quelques jours.

Une liste élargie sans Karabec

En parlant de l’OL, Adam Karabec ne fera pas partie de l’aventure. Parmi les noms connus, on retrouve Tomas Soucek, relégué en Championship avec West Ham cette saison, le très chic Patrik Schick et le poulain préféré des joueurs de Football Manager, Adam Hlozek. Le groupe définitif n’est pas encore connu, mais la Tchéquie sait une chose : elle devra croiser le fer avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Mexique en phase de poules.

Gardiens : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Prague).

Défenseurs : Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia), Tomas Holes (Slavia), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia), David Jurasek (Slavia), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta), David Zima (Slavia).

Milieux de terrain : Pavel Bucha (Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia), Michal Sadilek (Slavia), Hugo Sochurek (Sparta), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon).

Attaquants : Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia), Mojmír Chytil (Slavia), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Denis Visinský (Viktoria Plzen) Jan Kuchta (Sparta), Patrik Schick (Leverkusen).

La composition des groupes du Mondial avec celui des Bleus