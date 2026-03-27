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Le calendrier des barrages du Mondial en Europe

UL
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Le calendrier des barrages du Mondial en Europe

Il faut quand même s’arrêter à 48. Il reste quatre tickets européens à partager pour la Coupe du monde 2026. Après les demi-finales disputées ce jeudi soir, qui ont notamment vu la Turquie, la surprise kosovare et des Italiens qui tremblent se qualifier, on connaît désormais les affiches des quatre finales de la zone Europe. Ces rencontres se joueront mardi, à 20H45. Les voici :

Bosnie-Herzégovine – Italie

Kosovo – Turquie

République Tchèque – Danemark

Suède – Pologne

Les matchs se dérouleront chez les premiers nommés. Des prolongations, puis des séances de tirs aux buts, départageront ces nations en cas de match nul.

Deux billets pour le reste du monde

En parallèle, les deux derniers billets seront attribués à la fin du tournoi intercontinental, disputé au Mexique. La République démocratique du Congo, l’Irak, la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie, la Jamaïque et le Suriname peuvent encore voir l’Amérique du Nord cet été.

Plus on est de fous, plus on rit !

Le Danemark, le Kosovo et la Tchéquie à 90 minutes du Mondial

UL

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