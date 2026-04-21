S’abonner au mag
  • France
  • OL Lyonnes

Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

TC
3 Réactions
Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

Une Lyonnaise qui rugit. Wendie Renard dénonce une fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui encourage l’investissement dans l’intelligence artificielle. « Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. »

La capitaine de l’OL se dit « attristée et énervée par cette situation ». Pour prêter ses mots à l’ancienne capitaine de l’équipe de France, les escrocs ont utilisé une ancienne interview, allant même jusqu’à utiliser le logo du média Radio Caraïbes International (RCI) pour rendre encore plus véridique le montage.

Une action en justice en réflexion

L’octuple gagnante de la Ligue des champions ne s’y trompe pas : « Il y a forcément des gens qui peuvent y croire facilement et qui se disent pourquoi pas. » Une situation qui pourrait pousser la joueuse de 35 ans à mener une action en justice. « Je vais voir avec mes avocats parce qu’encore une fois, c’est un sujet à ne pas prendre à la légère. » D’autres joueurs comme Kylian Mbappé ont également été victimes de ces arnaques répétitives lors des dernières années.

On aimerait bien voir un deepfake de l’OM qui gagne un trophée.

Selma Bacha : « Les messages de haine, je n’avais jamais vécu ça  »

TC

À lire aussi
Logo de l'équipe OL Lyonnes
Finale royale en Coupe de France
  • Coupe de France (F)
  • Demies
  • Strasbourg-OL Lyonnes (0-6)
Finale royale en Coupe de France

Finale royale en Coupe de France

Finale royale en Coupe de France
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
149
39

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.