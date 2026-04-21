Le deepfake qui fait enrager Wendie Renard

Une Lyonnaise qui rugit. Wendie Renard dénonce une fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui encourage l’investissement dans l’intelligence artificielle. « Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. »

La capitaine de l’OL se dit « attristée et énervée par cette situation ». Pour prêter ses mots à l’ancienne capitaine de l’équipe de France, les escrocs ont utilisé une ancienne interview, allant même jusqu’à utiliser le logo du média Radio Caraïbes International (RCI) pour rendre encore plus véridique le montage.

⚠️ Important ⚠️ Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. Je démens formellement son contenu : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position 1/2 — Wendie Renard (@WRenard) April 20, 2026

Une action en justice en réflexion

L’octuple gagnante de la Ligue des champions ne s’y trompe pas : « Il y a forcément des gens qui peuvent y croire facilement et qui se disent pourquoi pas. » Une situation qui pourrait pousser la joueuse de 35 ans à mener une action en justice. « Je vais voir avec mes avocats parce qu’encore une fois, c’est un sujet à ne pas prendre à la légère. » D’autres joueurs comme Kylian Mbappé ont également été victimes de ces arnaques répétitives lors des dernières années.

On aimerait bien voir un deepfake de l’OM qui gagne un trophée.

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