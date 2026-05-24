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Ada Hegerberg cambriolée avant la finale de Ligue des champions

LB
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Ada Hegerberg cambriolée avant la finale de Ligue des champions

Pas qu’une spécialité marseillaise. Alors qu’Ada Hegerberg était en déplacement du côté d’Oslo pour la finale de la Ligue des champions perdue face au FC Barcelone ce samedi (4-0), l’attaquante vedette de l’OL Lyonnes aurait été cambriolée durant son absence selon les informations de L’Équipe.

Tracker et plainte en cours

Alors que ces délits font souvent la Une du côté des footballeurs, de tels actes restent rarissimes du côté des joueuses. Selon le quotidien sportif, le montant du préjudice reste à évaluer, mais l’internationale norvégienne avait retrouvé un tracker sur sa voiture il y a deux semaines, une plainte a été déposée.

Retour houleux.

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)

LB

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