La réponse subtile de Cristiano Ronaldo à la suite du cyberharcélement subi par João Neves

La réponse de mégalo. Le match nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo a suscité des critiques envers un homme : Cristiano Ronaldo. Décevant pour son sixième Mondial, l’attaquant a oublié que le niveau Coupe du monde ne ressemblait pas à celui du championnat saoudien.

Toujours unis, vraiment ?

Au coup de sifflet final, João Neves a été interrogé sur la performance de son capitaine, déclarant que tout le monde était dans le même bateau dans la Seleção : « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Cette prise de parole a provoqué une vague de cyberharcélement contre le joueur du PSG et sa compagne. Adepte des réseaux sociaux, CR7 a répondu à cette affaire tel un influenceur des Marseillais via un post et une story Instagram.

En publication, l’homme aux 667 millions d’abonnés a posté une photo avec dix de ses coéquipiers – João Neves est bien là – à l’entraînement. Comme description, Cristiano a écrit : « Toujours unis ». Pour exciter ses troupes, la légende portugaise a également publié une story où l’on aperçoit son nombre de sélections. Une réponse subtile à ses détracteurs puisque l’écrivain Ronaldo a noté : « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler ».

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