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Dans Paris, la CAN des quartiers interdite pendant la canicule

UL
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Dans Paris, la CAN des quartiers interdite pendant la canicule

Et surtout, hydratez-vous. Pas de CAN de quartier à Paris. C’est le message qu’a fait passer la préfecture de police de Paris, ce vendredi, pour interdire la tenue de la CAN de quartiers. Selon les infos d’Actu Paris, la Paris African Cup, tournoi qui doit se dérouler dans le XVIIIe arrondissement parisien jusqu’au 28 juin, est reportée. Des températures avoisinant les 40 degrés sont annoncées.

« Cette décision a été prise dans l’intérêt et la sécurité de tous les participants », précisent les organisateurs dans un communiqué. De nouvelles dates devraient permettre la tenue des compétitions. En France, d’autres CAN de quartiers devraient être annulées en cas de fortes chaleurs. Comme d’autres villes, Paris a pris des mesures contre la canicule : des horaires étendus des maraudes pour les sans-abris, des ouvertures facilitées des piscines, des parcs accessibles 24h/24…

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UL

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