Un peu de repos pour les Bleus finalistes de la C1

Quelques heures de repos pour les soldats. Alors que les Bleus ont commencé leur préparation pour la Coupe du monde du côté de Clairefontaine, six joueurs manquent à l’appel. Les cinq représentants du PSG (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez) ainsi que William Saliba, tous finalistes de la Ligue des champions samedi soir à Budapest, n’ont pas encore rejoint le groupe. Après un dimanche consacré aux célébrations (y compris pour les Gunners, qui fêtaient leur titre de champions d’Angleterre dans les rues de Londres), les intéressés sont attendus à Clairefontaine ce mardi.

Emmanuel Macron en visite

La journée verra également Emmanuel Macron rendre visite aux joueurs qui défendront les couleurs de l’équipe de France lors du tournoi nord-américain. Les choses sérieuses pourront véritablement démarrer, avec un premier match amical en ligne de mire, dès ce jeudi à Nantes face à la Côte d’Ivoire.

Rendez-vous dans un mois et demi pour une nouvelle parade ?

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