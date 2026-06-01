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L’Équateur avec Willian Pacho, Moises Caicedo et Piero Hincapié

TB
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L’Équateur avec Willian Pacho, Moises Caicedo et Piero Hincapié

Encore un candidat au doublé C1-Coupe du monde. Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième fois avec le PSG, Willian Pacho a appris sa convocation avec la sélection équatorienne pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national Sebastian Beccacece a en effet communiqué sa liste dans la nuit de dimanche à lundi, faisant sans surprise appel à ses stars. En particulier dans le secteur défensif, puisqu’un autre finaliste de Budapest sera de la partie : Piero Hincapié.

Parmi les noms les plus connus, on retrouve également le milieu de terrain de Chelsea Moises Caicedo, ou encore l’ancien Strasbourgeois Kendry Páez. La Tri a désormais rendez-vous avec la Côte d’Ivoire, Curaçao et l’Allemagne dans un groupe E plutôt relevé.

Bon courage pour leur marquer un but.

Le champion d’Afrique accroché par l’Équateur

TB

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