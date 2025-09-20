Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre

Septembre noir.

Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González (31 ans) a été retrouvé mort dans une maison à Esmeraldas près de la frontière colombienne où son corps a été retrouvé criblé de balles.

On ne sait toujours pas si Jonathan González – qui compte 4 sélections avec l’Équateur et qui a notamment participé à la Copa América 2015 – était la cible de cette attaque armée qui a fait deux morts ou s’il est seulement une victime collatérale comme l’étaient selon leur club Maicol Valencia et Leandro Yépez.

