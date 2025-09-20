S’abonner au mag
  • Équateur

Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre

SO
Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre

Septembre noir.

Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González  (31 ans) a été retrouvé mort dans une maison à Esmeraldas près de la frontière colombienne où son corps a été retrouvé criblé de balles.

On ne sait toujours pas si Jonathan González – qui compte 4 sélections avec l’Équateur et qui a notamment participé à la Copa América 2015 – était la cible de cette attaque armée qui a fait deux morts ou s’il est seulement une victime collatérale comme l’étaient selon leur club Maicol Valencia et Leandro Yépez.

L’Équateur de Willian Pacho a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
68

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!