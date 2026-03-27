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Le Maroc accroché par l'Equateur

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Le champion d'Afrique accroché par l'Equateur

Maroc 1-1 Equateur

Buts : El Aynaoui (88e) // Yeboah (48e)

Le TAS ne peut décemment pas accepter de laisser le titre de champion d’Afrique à une équipe à deux doigts de perdre contre l’Equateur. Deux mois après la finale de la CAN, le Maroc a dû se contenter d’un nul vendredi pour son retour sur les terrains (1-1). Les hommes de Mohamed Ouahbi ont été surpris par l’ouverture du score de John Yeboah (0-1, 48e), et ils ont bien failli ne pas s’en remettre.

Neil El Aynaoui a raté un penalty (62e) mais s’est rattrapé en plaçant un coup de tête victorieux sur un corner d’Achraf Hakimi dans le money time (1-1, 88e). Azzedine Ounahi, qui n’avait pas pu finir la CAN à cause d’une blessure, était titulaire et a joué 72 minutes. Issa Diop a honoré sa première cape en défense centrale, tout comme Mohamed Hrimat, Samir El Mourabet et Yassine Gessime.

Prochain test mardi contre le Paraguay, une autre équipe sud-américaine, histoire de prendre des repères en vue du choc contre le Brésil le 14 juin.

Mohamed Ouahbi : le fond et la formation

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