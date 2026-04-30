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Arteta enrage contre le penalty oublié

VM
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Arteta enrage contre le penalty oublié

Pas content, Mikel Arteta. À l’issue du match nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1) à l’occasion de la seconde demi-finale aller de Ligue des champions, l’entraîneur des Gunners a laissé exploser sa rage après un penalty qu’il estime oublié.

« C’est inacceptable »

Interrogé après la rencontre, le technicien espagnol n’a pas mâché ses mots ni caché sa frustration au micro de TNT Sports : « Je suis extrêmement déçu et agacé, parce que c’était contraire aux règles. Je ne comprends pas, et cela change le cours de la fin de match. Quand vous regardez l’action, il y a un contact. Il aurait dû y avoir penalty. À ce niveau-là, c’est inacceptable. »

Ce coup de gueule fait suite à un léger contact dans la surface entre Dávid Hancko et Eberechi Eze. Si Danny Makkelie avait désigné le petit point blanc de penalty dans un premier temps, il s’est ensuite ravisé et a changé sa décision après visionnage de la VAR.

Ah tiens, Arsenal préfère les penaltys aux corners maintenant ?

Pas de demi-finale retour pour Julian Álvarez ?

VM

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