Les alternatives à Chevalier pour le Mondial n'ont rien de sexy

Casse-tête en vue pour Didier Deschamps. Dans deux semaines très exactement, le 14 mai, le sélectionneur tricolore annoncera sa liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial nord-américain (11 juin-19 juillet). S’il connaît la plupart des noms qu’il prononcera, l’ancien coach de l’OM doit faire face à une situation très particulière pour son troisième gardien.

Déjà rétrogradé dans la hiérarchie en Bleus en raison de son temps de jeu famélique avec le PSG, Lucas Chevalier s’est blessé à la cuisse droite ce mercredi à l’entraînement avec le club de la capitale. Alors qu’il n’a plus disputé un seul match depuis le 23 janvier dernier, l’ancien Lillois voit sa participation à la Coupe du monde sérieusement menacée. Entre son like pro-RN, ses performances décevantes et sa dégringolade en club comme en sélection, Lucas Chevalier vit une saison mémorable.

Des vieux à la rescousse ?

D’après les informations de L’Équipe, Alphonse Areola – qui ne joue plus avec West Ham non plus – est un sérieux candidat pour être le troisième gardien des Bleus. Il connaît ce rôle particulier puisqu’il l’avait déjà assumé lors des Mondiaux 2018 et 2022 puis à l’Euro 2024.

L’autre alternative, c’est Hugo Lloris. Ces derniers jours, une rumeur selon laquelle l’ancien capitaine ne fermerait pas la porte à un retour a éclaté. Son expérience et son absence d’ambitions personnelles en raison de son âge avancé (39 ans) pourraient convaincre Deschamps de le rappeler pour un rôle inédit.

Sinon, les gardiens qui jouent dans un bon championnat, ça existe aussi hein !

Et si Lucas Chevalier loupait la Coupe du monde ?