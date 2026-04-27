Hugo Lloris se verrait bien aller au Mondial 2026

The (very) last dance pour Hugo Lloris ? Pourtant retraité internationalement depuis 2023, l’ancien gardien titulaire de l’équipe de France ne serait pas contre un retour cet été à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) pour une ultime pige avec les Bleus et Didier Deschamps. C’est en tout cas ce qu’affirme L’Équipe ce lundi.

L’ancien portier de l’OL et de Tottenham évolue au Los Angeles FC et ça tombe bien, c’est justement aux États-Unis (au Mexique et au Canada également) qu’aura lieu la compétition. Le quotidien sportif explique que Lloris (39 ans) serait prêt à récupérer la place de gardien numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba et donc remplacer Lucas Chevalier qui ne joue plus du tout au PSG.

« Pas d’actualité »

« Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu’il ne dirait pas non à une convocation. Encore une fois, il n’est pas question pour lui de se mettre en avant ou d’utiliser des leviers pour réussir à être appelé », aurait tenu à assurer l’un de ses proches.

Reste à savoir si Didier Deschamps, pour sa dernière compétition sur le banc tricolore, est ouvert à cette idée. A priori, « ce n’est pas d’actualité » mais sait-on jamais. Lucas Chevalier n’a plus enfilé les gants depuis le 23 janvier et Robin Risser ou Jean Butez n’ont jamais été appelés en A.

Après s’être fait doubler par Matvey Safonov au PSG, on ne sait pas si Chevalier survivrait à ça.

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