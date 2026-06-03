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Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande

OC
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Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande

  Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande

Buts : Providence (12e), Joseph (51e), Pierrot (62e), Lacroix (87e)

C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Haïti continue sa préparation à la Coupe du monde et rencontrait la Nouvelle-Zélande cette nuit en Floride. Les Grenadiers ont explosé la sélection océanienne (4-0) et un petit nouveau de la liste s’est distingué d’entrée. Lenny Joseph faisait sa première sous le maillot haïtien et a déjà ouvert son compteur en sélection. Entré en jeu à la mi-temps à la place d’un autre fraîchement naturalisé, Wilson Isidor, l’ancien Messin n’a dû attendre que cinq petites minutes pour inscrire sous premier but pour sa nouvelle équipe.

Le plein de confiance avant le Mondial

Les Grenadiers avaient parfaitement entamé la rencontre en menant les débats grâce un petit numéro et un but rapide de Ruben Providence. Le gardien de Bastia Johny Placide a maintenu à flot le navire haïtien en repoussant plusieurs tentatives des All Whites en première période, avant que les hommes de Sébastien Migné ne prennent le large grâce à Lenny Joseph puis Frantzdy Pierrot en début de seconde période. Un succès parachevé par un but de Duke Lacroix en fin de match. De quoi faire le plein de confiance avant de devoir se coltiner le Brésil, le Maroc et l’Écosse dans un groupe C relevé.

Tout le monde a le droit de rêver.

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OC

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