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La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

TM
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La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

Another one. Les Grenadiers ont sorti ce vendredi soir leur liste pour le deuxième Mondial de leur histoire, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sélectionneur Sébastien Migné a retenu 26 joueurs, dont le gardien du SC Bastia Johny Placide, l’ancien Nantais et Brestois Jean-Kévin Duverne, l’ex-Lensois Jean Ricner Bellegarde ou encore Wilson Isidor (Sunderland).

Odsonne Édouard absent

Longtemps attendu, Odsonne Édouard, l’avant-centre du RC Lens, ne fait pas partie du groupe. Sébastien Migné a en revanche décidé de faire confiance à Duckens Nazon et Frantzdy Pierrot, les deux meilleurs buteurs en activité des Grenadiers.

Pour rappel, Haïti, qui est placé dans le groupe C, commencera sa Coupe du monde 2026 face à l’Écosse le 14 juin (3h) avant d’affronter le Brésil le 20 juin (2h30) puis le Maroc le 25 juin (0h). Une Coupe de France avant les vacances pour se consoler ?

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TM

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