Une liste des Bleus sans joueur de l’OM à la Coupe du monde, une première depuis...

Une décision plus que logique, mais presque historique. La saison de l’Olympique de Marseille est si médiocre qu’aucun Phocéen ne représentera l’équipe de France en Amérique. Le seul potentiel sélectionnable était Benjamin Pavard, qui s’est éloigné des plans de Didier Deschamps ces derniers temps. C’est une première depuis 1986 qu’aucun Olympien ne participe à la Coupe du monde avec les Bleus.

Souvenez-vous le 10 juin 1992

Ça paraît une autre vie. Une époque où l’OM trustait les rangs des Bleus comme personne, alors qu’en 2026, c’est son ennemi juré parisien qui envoie ses joueurs sur le devant de la scène. Le pic absolu ? Le 10 juin 1992. Sept titulaires de l’équipe de France portent le maillot marseillais ce soir-là. Amoros, Angloma, Boli, Casoni, Deschamps, Sauzée, Papin sont sur la pelouse pour l’entrée en lice des Tricolores face à la Suède à l’Euro 92.

Un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître.

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