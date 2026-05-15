Le Japon au Mondial 2026 sans deux joueurs majeurs

Comme attendu, pas de Tsubasa Ozora et de Yoichi Isagi. Les listes pour la Coupe du monde se dévoilent petit à petit et la Fédération japonaise de football a publié à son tour sa liste des 26 joueurs retenus pour cet été. Pour défendre les couleurs du Japon, le sélectionneur des Samurai Blue, Hajime Moriyasu, a choisi d’emmener deux pensionnaires du championnat de France : Ayumu Seko, le milieu défensif du Havre, et Keito Nakamura, l’ailier du Stade de Reims. À 39 ans, l’ancien Marseillais Yuto Nagatomo participera à la cinquième phase finale de Mondial de sa carrière.

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹 ⚽SQUAD ANNOUNCEMENT⚽ 𝗚𝗞 HAYAKAWA Tomoki Kashima Antlers🇯🇵 OSAKO Keisuke Sanfrecce Hiroshima🇯🇵 SUZUKI Zion Parma Calcio 1913🇮🇹 𝗗𝗙 NAGATOMO Yuto FC Tokyo🇯🇵 TANIGUCHI Shogo Sint-Truidense VV🇧🇪 ITAKURA Kou AFC Ajax🇳🇱 WATANABE Tsuyoshi… pic.twitter.com/iT5Fz5bCg9 — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026

Minamino et Mitoma sur la touche

Si le secteur offensif des Nippons est très fourni avec les présences de Ritsu Doan (Francfort), Takefusa Kubo (Real Sociedad) et Daizen Maeda (Celtic), il sera néanmoins orphelin de Takumi Minamino (AS Monaco) ainsi que de Kaoru Mitoma (Brighton). Le premier s’est rompu les ligaments du genou gauche, alors que le second est touché aux ischio-jambiers. C’est donc sans deux de ses hommes forts que le Japon part à la conquête du monde, où il affrontera les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède, dans le groupe F.

Il n’est pas trop tard : le train Japon 2026 est toujours à quai.

Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial