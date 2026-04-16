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Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial

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Une légende du Japon sur le banc des Samurai Blue avant le Mondial

Ça bouge encore dans les bancs internationaux. À deux mois du début de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026), la Fédération japonaise de football décide de nommer Shunsuke Nakamura au poste de sélectionneur adjoint de l’équipe nationale A.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Shunsuke Nakamura intégrera le staff technique du Japon qui participera à la Coupe du monde de la FIFA 2026, en tant que membre de l’encadrement », lit-on dans un communiqué publié jeudi.

Un ancien pied gauche magique

Shunsuke Nakamura est un visage connu du football européen, grâce à des passages à la Reggina (2002-2005), au Celtic (2005-2009) et à l’Espanyol de Barcelone (2009-2010) au cours de sa carrière de joueur. L’ex-international japonais aux 24 buts en 98 sélections (2000-2010), connu pour ses coups francs et ses exploits sur PES 5, occupait le rôle d’entraîneur adjoint au Yokohama FC depuis sa retraite en 2023.

Le gaucher apportera son expérience à ses jeunes compatriotes à l’occasion du Mondial en Amérique du Nord, où les Samurai Blue affronteront les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède lors du premier tour dans le groupe F.

Une raison de plus pour monter dans le train Japon 2026.

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CT

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