Le Japon s’offre sa troisième Coupe d’Asie

Le dicton a été respecté. Le Japon a fait parler sa suprématie continentale lors de la finale de la Coupe d’Asie des nations face au pays hôte. Après s’être hissées en finale avec six victoires en six rencontres dans la compétition, les protégées de Nils Nielsen n’ont fait qu’une bouchée des Australiennes, pourtant à domicile, grâce à la frappe lointaine de Maika Hamano, bien connue des suiveurs de la WSL puisqu’elle évolue à Tottenham depuis cet hiver où elle a été prêtée par Chelsea (1-0, 17e).

L’histoire se répète

Comme en 2014 et 2018, les Nipponnes se sont donc imposées pour remporter leur troisième Coupe d’Asie des nations. Et comme lors de leurs deux derniers sacres, les Matildas sont les victimes expiatoires et le score final au tableau d’affichage de 1-0. À l’instar de la Coupe du monde 2023 organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, cette édition de la Coupe d’Asie disputée sur le sol australien a de nouveau été un succès en tribunes, puisque 74 357 âmes se sont réunies à l’Accor Stadium de Sydney pour cette finale, l’enceinte pouvant contenir au maximum 83 500 personnes.

Malheureusement pour les supporters locaux, il faudra encore attendre pour voir l’Australie battre le Japon dans cette compétition.

Une finale très classique en Coupe d’Asie féminine