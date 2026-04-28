Nouvelle innovation réglementaire en vue pour le Mondial

Plus de duels, moins de calcul. Selon le média américain The Athletic, les règles autour du cumul des cartons jaunes pourraient subir une petite révolution lors de cette Coupe du monde. En effet, la FIFA réfléchirait à effacer les sanctions après la phase de poules, puis après les quarts de finale.

Cette évolution permettrait aux joueurs de s’engager de façon plus libre, puisque dans le format actuel (et en vigueur sur un tournoi à 32 nations et sans 16es de finale) un joueur écopant de deux cartons jaunes lors des cinq matchs précédant les quarts de finale est suspendu avant de voir les compteurs n’être remis à zéro qu’après les quarts de finale. Toujours selon le média américain, cette initiative sera discutée et approuvée ce mardi lors d’une réunion du Conseil de la FIFA à Vancouver.

Un Mondial aux nouvelles règles

Cette innovation n’est pas la première en vue de la compétition planétaire qui se prépare cet été. Après les évolutions liées à l’assistance vidéo à l’arbitrage, l’instauration d’un chronomètre virtuel de 5 secondes sur les remises en jeu, et la rapidité des changements pendant les rencontres, c’est donc une nouvelle mesure qui vient un peu plus transformer les bases du football moderne.

Bientôt la fin des cartons rouges ?

Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?