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Jets de gobelets, Nainggolan insulté, adjoint entré en jeu : ce barrage d'accession en D1 belge a vrillé

EA
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Jets de gobelets, Nainggolan insulté, adjoint entré en jeu : ce barrage d'accession en D1 belge a vrillé

Qui a dit que la deuxième division belge était ennuyeuse ? Ce lundi, le Beerschot de Colin Dagba recevait le Patro Eisden de Radja Nainggolan pour le match retour des demi-finales du tour final de promotion en Jupiler Pro League. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul, 1 partout.

Ce retour avait donc tout pour être intense et, avec ce diable de Stijn Stijnen sur le banc des visiteurs, c’en était sûr : les supporters n’allaient pas s’ennuyer. Ça n’a pas traîné. Dès les premières secondes, les Anversois obtiennent un penalty. Brian Plat le convertit et offre l’avantage aux locaux.

Au retour des vestiaires, Raymond Asante puis Radja Nainggolan inversent la tendance. Le Patro mène 1-2 et a quelques orteils en finale. Le Ninja se permet de chambrer les supporters adverses qui ne l’ont pas lâché depuis la première minute, entonnant des chants sur sa mère, décédée en 2010. Quelques jets de gobelets plus tard, l’arbitre interrompt la rencontre. « Ça ne s’arrêtait pas, l’arbitre a eu raison d’interrompre le match. Radja est resté très calme, même au match aller où il avait déjà été insulté. Il a perdu sa mère et a énormément souffert de cette perte. Tout le monde sait à quel point c’est un sujet sensible pour lui », déplore Stijnen.

Une fois la tempête passée, le match reprend. Mais Nainggolan est remplacé par… l’entraîneur adjoint, Yassin Gueroui, qui n’a plus joué de match pro depuis 2024. Une décision qui ne portera pas ses fruits puisque le Beerschot égalisera dans le temps additionnel et arrachera la victoire en prolongation.

Le changement perdant.

Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel

EA

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