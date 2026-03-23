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Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel

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Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel

Le coup de filet, mais pas comme on en a l’habitude. Radja Nainggolan devra finalement comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d’un dossier de trafic international de drogue, indique ce lundi le parquet.

En 2025, l’ancien international belge avait été arrêté et mis en examen pour participation à une organisation criminelle. L’enquête portait sur des faits présumés d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud via le port d’Anvers. Plus de 40 kilos auraient été vendus à Bruxelles. Néanmoins, le Ninja n’a jamais été soupçonné d’implication dans le trafic de drogue. Il sera jugé pour blanchiment d’argent.

Blanchi mais pas tout blanc

Les enquêteurs ont constaté qu’il avait reçu plus de 100 000 euros de la part de Nasr-Eddine Sekkaki, le frère de l’un des principaux suspects. L’actuel joueur du Patro Eisden s’était défendu en expliquant qu’il avait prêté cet argent « par jovialité » et qu’on l’avait remboursé. Il avait ensuite admis avoir emprunté cet argent parce que ses comptes étaient bloqués à la suite d’un divorce

Un joueur qui aura laissé des traces.

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