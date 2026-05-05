S’abonner au mag
  • France
  • Angers

Une légende d'Angers annonce sa retraite

FC
Réactions
Une légende d'Angers annonce sa retraite

Un secret de longévité qui ne lui permettra pas d’aller jusqu’à la quarantaine. Âgé de 39 balais, Pierrick Capelle a annoncé sa retraite en fin de saison ce mardi sur X : « C’est le moment de vous dire au revoir, c’est onze ans de ma vie que j’ai passés à vos côtés et je pars avec le sentiment du devoir accompli dans ma mission qui était de porter haut les couleurs du SCO. »

Deux finales de Coupe de France perdues

Toujours capitaine du Sco, le milieu de terrain a démarré sa carrière professionnelle en 2012 à Clermont et s’est engagé à Angers en 2015. La suite ? 322 matches, 24 buts et dix-huit passes décisives. Sans oublier une finale de Coupe de France en 2017, cinq ans après en avoir déjà perdue une première avec Quevilly.

Au moins, il laisse l’entité en Ligue 1 !

FC

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.