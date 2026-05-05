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Une légende d'Angers annonce sa retraite
Un secret de longévité qui ne lui permettra pas d’aller jusqu’à la quarantaine. Âgé de 39 balais, Pierrick Capelle a annoncé sa retraite en fin de saison ce mardi sur X : « C’est le moment de vous dire au revoir, c’est onze ans de ma vie que j’ai passés à vos côtés et je pars avec le sentiment du devoir accompli dans ma mission qui était de porter haut les couleurs du SCO. »
Deux finales de Coupe de France perdues
Toujours capitaine du Sco, le milieu de terrain a démarré sa carrière professionnelle en 2012 à Clermont et s’est engagé à Angers en 2015. La suite ? 322 matches, 24 buts et dix-huit passes décisives. Sans oublier une finale de Coupe de France en 2017, cinq ans après en avoir déjà perdue une première avec Quevilly.
Au moins, il laisse l’entité en Ligue 1 !
𝐎𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧𝐬, huitième joueur le plus capé et une 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐛𝐢𝐥𝐞 laissée dans l'histoire du Club 📖 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗸 🖤🤍 pic.twitter.com/eoovrlgTO4— Angers SCO (@AngersSCO) May 5, 2026
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