Une légende d'Angers annonce sa retraite

Un secret de longévité qui ne lui permettra pas d’aller jusqu’à la quarantaine. Âgé de 39 balais, Pierrick Capelle a annoncé sa retraite en fin de saison ce mardi sur X : « C’est le moment de vous dire au revoir, c’est onze ans de ma vie que j’ai passés à vos côtés et je pars avec le sentiment du devoir accompli dans ma mission qui était de porter haut les couleurs du SCO. »

Deux finales de Coupe de France perdues

Toujours capitaine du Sco, le milieu de terrain a démarré sa carrière professionnelle en 2012 à Clermont et s’est engagé à Angers en 2015. La suite ? 322 matches, 24 buts et dix-huit passes décisives. Sans oublier une finale de Coupe de France en 2017, cinq ans après en avoir déjà perdue une première avec Quevilly.

Au moins, il laisse l’entité en Ligue 1 !