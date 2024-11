Pierrick Capelle donne le secret de sa longévité

Papy fait de la résistance.

Du haut de ses 37 ans, le jeune politicien Pierrick Capelle figure cette saison parmi les joueurs les plus âgés de Ligue 1. Dans un entretien accordé au site du championnat, le capitaine angevin livre les secrets de sa longévité.

« On parle souvent de la préparation invisible, un concept un peu abstrait pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, mais c’est ce qui fait toute la différence. À partir du moment où l’on prend soin de son corps, en mangeant bien, en buvant bien et en dormant bien, on se donne la possibilité de durer. Le quatrième paramètre, c’est la fraîcheur mentale.Pour durer, il faut arriver à rester frais dans la tête, à encaisser les différentes situations, positives et négatives surtout », a-t-il expliqué.

« La tête dicte tout »

Et d’ajouter : « Ça pourrait être une bonne idée d’avoir un accompagnement au sein du club, c’est une idée que l’on a évoquée. La tête dicte tout. Il faut de la fraîcheur mentale pour durer mais, à tout âge, à tout moment, si un joueur est tracassé, qu’il a des soucis, qu’il ne se sent pas bien, il ne sera pas épanoui et il n’arrivera pas à performer. Si tu n’es pas épanoui en dehors du terrain, c’est difficile de l’être sur le terrain. Malgré tout, je n’ai jamais fait appel à un coach mental. C’est avec ma femme que je parle, c’est elle ma coach finalement (rires). Ça se passe très bien pour nous de cette manière donc on continue. »

Encore un peu de marge avant d’aller chercher Vitorino Hilton.

