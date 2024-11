Himad Abdelli répond aux critiques sur son poids

Un argument de poids.

Visage du regain de forme d’un SCO vainqueur de ses deux derniers matchs de Ligue 1 face à Saint-Étienne (4-2) et Monaco (0-1), Himad Abdelli a retrouvé la confiance qui l’avait hissé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2 la saison dernière. Et ce, avec une silhouette pas la plus fine du championnat. De quoi le rendre encore plus attachant pour certains, ou susciter les moqueries d’autres, sur les réseaux sociaux notamment.

Celui qui a été convoqué par Vladimir Petković pour disputer les deux prochains matchs de l’Algérie a répondu à ses détracteurs. « Beaucoup pensent que je suis un peu lourd, mais quand les gens me voient torse nu, ils se rendent compte que c’est juste du physique, pas du gras, a-t-il réagi dans des propos relayés par L’Équipe. Je m’aide beaucoup de mon corps sur la protection de balle. Je sais que si je protège mon ballon, ça va être difficile de faire le tour. C’est à moi de reproduire ça chaque week-end. »

Ça tombe bien, c’est le PSG au menu ce samedi.

