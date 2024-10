Angers colle une tarte à Saint-Étienne

Angers SCO 4-2 AS Saint-Étienne

Buts : Abdelli (7e), Aholou (39e), Niane (sp) (69e), Dieng (90e+3) pour le SCO // Davitashvili (sp) (16e) & (57e) pour les Verts

Ça y’est, Angers lance sa saison !

Il aura donc fallu attendre la neuvième journée de cette Ligue 1 2024-2025 pour voir le SCO glaner son premier succès. C’est donc à domicile, face à un autre promu en la personne de l’AS Saint-Étienne, que les hommes d’Alexandre Dujeux ont décroché leur première victoire (4-2) au terme d’une rencontre enlevée.

Tout a démarré parfaitement pour les locaux lorsqu’Himad Abdelli effaçait subtilement Yunis Abdelhamid pour tromper Gautier Larsonneur (1-0, 7e). Parfaitement ? Un bien grand mot, quand même, car seulement huit minutes plus tard, Lucas Stassin s’écroule dans la surface angevine et, en s’y prenant à deux fois, Zuriko Davitashvili ramène les Verts à la hauteur (1-1, 16e). Les deux formations s’embarquent dans un beau combat, et avant la pause, c’est Angers qui repasse devant : suite à un coup franc mal dégagé de Farid El-Melali, Jean-Eudes Aholou inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en fusillant Larsonneur au point de penalty (2-1, 39e). Davitashvili, au retour des vestiaires, pense ramener la troupe d’Olivier Dall’Oglio dans le game pour de bon (2-2, 57e) mais il n’en est rien : Sainté craque, Dylan Batubinsika fauche El-Melali dans la surface et permet à Ibrahima Niane de remettre Angers sur les bons rails (3-2, 69e). Dans le temps additionnel, Bamba Dieng profite d’une nouvelle bévue de la défense stéphanoise pour assurer définitivement (4-2, 90e+3) que cette soirée 26 octobre est belle, footballistiquement parlant, à Angers.

