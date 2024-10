Chants homophobes : les Français favorables à des interdictions de stade

L’heure de la raison.

Suite à des nouveaux chants homophobes lors de PSG-Strasbourg samedi dernier, le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, avait réclamé jeudi sur France Inter que la rencontre soit interrompue à chaque fois que ce genre d’incident se produisait. Cette sentence, appliquée à plusieurs reprises depuis 2019, ne marche tout simplement pas, ou trop peu. Les Français, et Bruno Genesio, ont une meilleure idée. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 82 % des Français et 78 % des amateurs de football seraient favorables à des sanctions individuelles en interdisant des stades les supporters fautifs. 76 % des Français et 70 % des amateurs de football pour des sanctions collectives en prononçant des huis clos pour punir les groupes de supporters commettant ce type de débordements. »

https://twitter.com/lecoindeslgbt/status/1850124412776816967

Une mesure plus drastique, mais qui pourrait être bien plus efficace dans ce genre d’incidents. Bon, il n’y a pas eu non plus que des lumières dans ce panel puisque 16 % des sondés et 24 % des amateurs de football estiment « pouvoir comprendre que ce type de propos soit tenu dans un stade, les attribuant au « folklore » du football. »

Qu’est-ce que l’on attend pour essayer ?

