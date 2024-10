Bruno Genesio propose une autre solution face aux chants homophobes

Après avoir éteint Madrid, Pep s’attaque à un autre dossier.

Samedi, les chants homophobes entonnés par les supporters parisiens pendant le match face à Strasbourg ont fait couler beaucoup d’encre. Jusqu’à pousser le ministre des Sport Gil Avérous à se positionner sur la question, jeudi, dans un entretien accordé à BFM TV. Le maire de Châteauroux a proposé une solution drastique : un interruption des matchs durant lesquels sont repris des chants homophobes. Une hypothèse qui ne plaît pas vraiment à Bruno Genesio.

L’Angleterre, un exemple à suivre ?

Avant le derby que disputeront ses Dogues à Lens, samedi (21h), l’entraîneur nordiste a pris position sur le sujet en conférence de presse. « Je ne suis pas un spécialiste juridique mais je pense qu’on a des moyens pour arrêter tout ça simplement en interdisant de stade les gens (responsables de ces chants). Comme les Anglais l’ont fait. Je crois que j’ai lu ce matin, je ne sais plus dans quel journal, qu’il y avait 3000 interdictions de stade en Angleterre et 200 en France, a déclaré le technicien lillois. Il me semble assez simple que ça soit pour des chants homophobes ou pour d’autres genres de violences verbales ou physiques, avec tous les moyens de vidéosurveillance qu’on a dans tous les stades de France, d’identifier les pseudo-supporters qui font ce genre d’actes et de les interdire de stade. » Et de poursuivre : « À chaque match ils viennent pointer au poste de police pour ne pas être dans le stade. Et puis terminé, le problème est réglé il me semble. »

