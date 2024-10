Les Havrais remontés contre l’arbitrage

« Ouin, ouin, ouin. »

Après la défaite du Havre face à Rennes sur la pelouse du Roazhon Park vendredi (1-0), la sixième consécutive pour le HAC, Mathieu Bodmer a pris la parole en zone mixte. Le directeur sportif du club normand en avait gros sur la patate, notamment à cause de l’arbitrage : « On a encore vu des faits de jeu. Au démarrage, il y a deux fautes sur Opéri et, sur la même action, il y a faute sur Youté. Cet arbitre a validé un but la saison dernière ici pour Rennes, alors qu’il y avait hors-jeu, c’était l’arbitre de la VAR. Peut-être que ça commence à faire beaucoup, a déclaré l’ancien joueur du Paris-SG. Après le match de Brest (2-0, le 6 octobre), la direction de l’arbitrage a admis s’être trompée pour le carton rouge sur Ndiaye (le Brestois a pris un jaune). On n’est pas payés. »

Il n’est pas le seul à être monté au créneau, puisque Didier Digard, l’entraîneur du Havre, a interpellé verbalement Florent Batta, l’arbitre de la rencontre, au coup de sifflet final : « C’est trop facile de cartonner les joueurs, c’est scandaleux. » Après cet épisode, l’ancien coach de Nice n’a pas mâché ses mots en conférence de presse d’après-match : « Je n’en parlerai plus, des arbitres, je n’irai plus à leurs réunions. Ça ne change jamais. Leur discours est sympa… Mais ça ne m’intéresse plus. »

Au moins, c’est clair.

