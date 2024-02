Pronostic Le Havre Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes, la remontée se poursuit au Havre

Après avoir passé plusieurs saisons en Ligue 2, Le Havre a retrouvé l’élite grâce à l’excellent travail réalisé par le duo Bodmer – Elsner. De retour au plus haut niveau, le club normand lutte pour conserver sa place en Ligue 1. Actuellement, le HAC pointe à la 11e position avec un petit matelas d’avance de 8 points d’avance sur la zone de relégation. En championnat, les partenaires de Mohamed Bayo sont sur un bon passage puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 5 dernières journées, sur la pelouse de Reims. Lors des autres rencontres, les Havrais se sont montrés performants au Stade Océane avec des victoires sur Nice et Lyon, et a affiché un bel état d’esprit pour accrocher des nuls à Lorient (3-3) et contre Monaco (1-1) lors de ses deux derniers matchs en déplacement. En milieu de semaine, les hommes de Luka Elsner pouvaient s’offrir un nouvel objectif avec la Coupe de France mais ses protégés se sont inclinés contre Strasbourg (3-1), dans une rencontre marquée par l’expulsion de Kuzyaev. Pour tenter de stopper la série rennaise, le Havre compte sur le retour de Bayo, éliminé de la CAN,

En face, le Stade Rennais avait affiché des ambitions élevées lors de l’intersaison. Cette pression a certainement inhibé le club breton qui a réalisé une première partie d’exercice compliqué. Parti en cours de saison, Genésio a été remplacé par Julian Stephan, qui a mis du temps à relancer son équipe. Depuis son succès à Clermont (1-3) pour son dernier match de 2023, Rennes enchaine les victoires. En effet, les Bretons ont dominé Clermont, Nice, Lyon et Montpellier en Ligue 1. A la faveur de ces résultats, la formation rennaise remonte au classement puisqu’elle est actuellement en 9e position avec 4 points de retard sur le dernier strapontin européen. En plus de cette remontada, Rennes est engagé en 16e de finale de l’Europa League face au Milan AC et va disputer les quarts de finale de la Coupe de France à la suite de sa démonstration à Sochaux (1-6). Ce bon passage a permis aux Terrier, Kalimuendo ou Gouiri de trouver le chemin des filets. En pleine forme, Rennes devrait poursuivre sur sa lancée pour prendre le dessus sur Le Havre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

À dix contre onze, Le Havre arrache un point à Rennes