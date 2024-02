Rennes poursuit sa belle série au Havre

Le Havre 0-1 Rennes

But : Bourigeaud (60e)

Cap sur l’Europe pour le Stade rennais.

Le Havre a concédé sa première défaite de l’année en championnat ce dimanche face à Rennes (0-1), qui enchaîne un cinquième succès de rang en Ligue 1 et se rapproche des places européennes.

Le coup d’envoi légèrement retardé par les fumigènes émanant du parcage rennais n’a pas empêché les Normands de bousculer les Bretons et de cibler leurs faiblesses. En l’occurence le côté gauche de la défense Adrien Truffert-Arthur Theate, dans le dur sur les bons mouvements du duo Josué Casimir-Mohamed Bayo. L’international belge a même failli plomber son équipe suite à un centre de Christopher Operi en trouvant le poteau de Steve Mandanda, décisif quelques minutes plus tard face à Bayo. Très cohérente et bien organisée, la formation havraise a parfaitement su contrarier les visiteurs, qui ont longtemps manqué d’inspiration et de précision.

Ils n’ont pas été aidés par la nouvelle vague de fumée à la 30e minute, les ultras des deux camps contestant les sanctions collectives de la commission de discipline de la LFP. Sur la pelouse, cela s’est immédiatement animé après la pause, Abdoulaye Touré trouvant la main ferme de Mandanda et le tir d’Arnaud Kalimuendo dévié par Arouna Sangante heurtant la barre d’Arthur Desmas. Il a fallu un joli mouvement rennais et un peu de réussite pour voir les hommes de Julien Stéphan passer devant : un belle remise de la tête par Martin Terrier et une frappe de Benjamin Bourigeaud entre les jambes du portier havrais pour faire trembler les filets avec l’aide du poteau (0-1, 60e). Le milieu de terrain aurait pu se transformer en passeur décisif dans la foulée, mais Ibrahim Salah n’a pas cadré. Plus entreprenants et libérés par leur but, les Rennais ont logiquement reculé en fin de partie, sans plier, grâce notamment à un Theate régnant dans les airs, une défense plutôt solide et un Mandanda serein pour capter les coups de casque d’André Ayew et Steve Ngoura.

Et maintenant, place à San Siro.

