Pronostic Rennes Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes assume ses ambitions contre le Havre

Le Stade rennais est devenu l’une des places fortes du football français. Dans son envie de progression, le club breton doit désormais se mêler régulièrement à la course à la Ligue des champions. L’an passé, les Rouge et Noir, grâce à une excellente dernière ligne droite, ont pris la 4e place lors de l’ultime journée, ce qui va leur permettre de disputer la Ligue Europa. Lors de l’intersaison, Rennes a perdu plusieurs joueurs, dont le capitaine Hamari Traoré, le Croate Lovro Majer et le percutant ailier belge Jonathan Doku. Dans le sens opposé, le stade a attiré deux valeurs sûres de Ligue 1, Enzo le Fée et Ludovic Blas, et l’expérimenté milieu de terrain serbe Nemanja Matic, arrivé de la Roma. Pour commencer la Ligue 1, Rennes a surclassé le FC Metz (5-1) avec notamment un but de Kalimuendo, avant de souffrir un temps à Bollaert face à Lens (1-1). Auteur d’une première période insipide, les Bretons se sont réveillés en seconde période avec l’égalisation de Bourigeaud sur penalty. En fin de rencontre, le Stade rennais aurait même pu réaliser un hold-up sans un grand Brice Samba.

En face, Le Havre a retrouvé la Ligue 1 à l’issue d’une excellente saison en Ligue 2. Régulier tout au long de l’année, le club normand s’est appuyé sur son collectif pour réussir à devenir champion de L2. Pour son retour en Ligue 1, le club havrais a accroché le point du nul à Montpellier (2-2) en égalisant dans les arrêts de jeu par Grandsir. En revanche, lors de la dernière journée, Le Havre s’est incliné à domicile contre Brest (1-2). Lors de cette rencontre, la recrue estivale Daler Kuzyaev a inscrit son 1er but sous ses nouvelles couleurs. En plus du joueur du Zénith, les Havrais ont attiré Salmier, Touré et Nego, mais certains joueurs cadres comme Richardson ou le capitaine Victor Lekhal sont partis. Ambitieux cette saison et souvent très solide à domicile, le Stade rennais devrait s’imposer face au Havre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

