À dix contre onze, Le Havre arrache un point à Rennes

Rennes 2-2 Le Havre

Buts : Blas (10e), Wooh (24e) pour les Rouge et Noir // Alioui (40e, 70e) pour le HAC

Expulsion : Grandsir (62e) au HAC

Habile Nabil.

Mené de deux buts après moins de trente minutes et réduit à dix à l’heure de jeu, Le Havre a ramené un bon point de Rennes ce dimanche après-midi (2-2). Pour sa première titularisation au Roazhon Park en match officiel, Ludovic Blas a rapidement débloqué son compteur tout seul, comme un grand. Au pressing sur Christopher Operi, il a récupéré le ballon pour filer vers la surface et s’y est repris à deux fois pour tromper Arthur Desmas d’un tir croisé (1-0, 10e). Un but qui aurait pu être refusé, Amine Gouiri gênant le gardien havrais en position de hors-jeu, mais la VAR n’a pas bronché. De quoi lancer les Rennais, qui ont vu Adrien Truffert louper l’immanquable devant la cage vide et Christopher Wooh faire le break de près à la suite d’un corner de Benjamin Bourigeaud dévié au premier poteau par Arnaud Kalimuendo (2-0, 24e). On aurait pu penser que la rencontre allait devenir facile pour les Bretons, mais les Normands ont eu du répondant et Nabil Alioui est venu reprendre le centre d’Operi de la tête pour remettre le HAC dans le coup (2-1, 40e).

Pas vraiment brillants, les Rouge et Noir ont manqué de maîtrise technique dans une seconde période disputée sur un drôle de rythme, même si Gouiri a obligé Desmas à repousser sa tentative devant une forêt de jambes havraises. Peu d’occasions, peu de belles séquences, mais des fautes, dont celle de Samuel Grandsir sur Lorenz Assignon synonyme de deuxième biscotte et d’expulsion (62e). Ce qui n’a pas empêché la bande de Luka Elsner d’égaliser en infériorité numérique. Sur un contre lancé par Loïc Nego face à une défense rennaise à la rue, Alioui, encore lui, a fixé aux 20 mètres pour claquer un magnifique enroulé du droit (2-2, 70e). Petite stupeur au Roazhon Park, où le parcage normand a célébré ce retour inattendu, avant de voir Arthur Theate ou Gouiri ne pas cadrer pour remettre les locaux devant. C’est le Rennais le plus en vue, Blas, qui aurait pu libérer les siens, mais sa reprise a été sauvée par Desmas, alors que Désiré Doué a trouvé l’extérieur du poteau gauche sur un caviar de Nemanja Matić au bout du temps additionnel et que Blas a encore sollicité le gardien normand. Deux points de perdus pour Rennes, assurément, et un nouveau nul précieux pour Le Havre à l’extérieur.

Pas mal, cette technique rennaise de montrer ses limites à quelques jours de la fin du mercato.

Stade rennais (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Wooh, Theate, Truffert (Belocian, 64e) – Matić, Bourigeaud (D. Doué, 80e), Le Fée – Blas, Kalimuendo (Salah, 80e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio

Le Havre (3-5-2) : Desmas – Salmier, Sangante, Lloris – Nego (Sabbi, 73e), Kechta, Touré, Kouzyaïev (Ndiaye, 85e), Opéri – Alioui (Logbo, 73e), Grandsir. Entraîneur : Luka Elsner

