Mathieu Bodmer sur Daler Kuzyaev : « Il va devenir une référence »

Quand Mathieu Bodmer parle ballon, tout le monde écoute.

Suite au premier succès du HAC en Ligue 1 cette saison (face au FC Lorient, 3-0), son directeur sportif est revenu sur le mercato du club dans les colonnes de Paris Normandie. Satisfait de la place prise par les cadres arrivés cet été, il est surtout revenu sur un cas en particulier : Daler Kuzyaev. Débarqué du Zénith Saint-Pétersbourg, où il évoluait depuis 2017, l’international russe (46 sélections) a tout pour devenir l’un des joueurs clé du HAC cette saison, à en croire l’ancien Lillois, Lyonnais, Parisien et Niçois : « Il va devenir une référence. Il est technique, il a les deux pieds. Et puis au quotidien, c’est un gros bosseur. Il va tirer tout le monde vers le haut. »

Le deuxième but de Daler Kusiaev au @StadeOceane 💙 pic.twitter.com/R4AL8wg4tu — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 4, 2023

Des compliments qui ne sortent pas de nulle part, Bodmer prenant notamment pour exemple le succès contre les Merlus. « Pour moi, l’action marquante, c’est ce deux contre un qui est joué devant le gardien de Lorient sur le premier but. Daler (Kuzyaev) et Loïc (Nego) jouent très bien le coup. » Surtout, Bodmer note que Kazyev, comme Nego, fait partie d’une certaine caste de joueurs, dotés d’une grosse expérience. « Il n’y a pas de mystère. Quand tu as des joueurs qui ont gagné des titres, qui ont des sélections, qui ont joué l’Euro ou la Coupe du monde, c’est qu’ils sont plutôt bons. […] Il faut aussi qu’il découvre une équipe qui ne domine pas le championnat, à l’inverse du Zénith. Avec nous, il jouera des matches un peu plus difficiles. Mais bon, tu as beau lui expliquer, il n’accepte pas de perdre. »

Déjà au taquet dans son apprentissage du français, il pourra bientôt engueuler ses coéquipiers sur le terrain. Et dans la langue de Molière, en prime.

Première victoire pour le HAC, devant Lorient